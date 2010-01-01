  1. Главная
Федченко Вера Алексеевна
9.3
11

Федченко Вера Алексеевна

Остеопат, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
Образование
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 2010 г. окончания
  • 2010-2011гг клиническая интернатура по акушерству и гинекологии на базе Городского родильного дома
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Гистероскопия в гинекологии», Владивосток, 2012 г.
  • Повышение квалификации «Диагностические и лечебные подходы при бесплодии», Владивосток, 2017 г.
  • Постоянное участие в удаленных вебинарах, интернет-конференциях, посвященных проблемам диагностики, лечения, профилактики и научным исследованиям в акушерстве и гинекологии
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2010-2019гг, акушером-гинеколог, Городской родильный дом
  • 2019 год, мануальный терапевт клинике Кинезис
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Остеопат
5000 р
Первичный приём детей
Остеопат
4000 р
