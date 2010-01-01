Федченко Вера Алексеевна

Повышение квалификации «Гистероскопия в гинекологии», Владивосток, 2012 г.

Повышение квалификации «Диагностические и лечебные подходы при бесплодии», Владивосток, 2017 г.

Постоянное участие в удаленных вебинарах, интернет-конференциях, посвященных проблемам диагностики, лечения, профилактики и научным исследованиям в акушерстве и гинекологии