Федченко Вера Алексеевна
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
Диагностика и лечение всех видов гинекологических инфекций (урогенитальные инфекции, ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем)). Комплексная диагностика и терапия воспалительных заболеваний. Подбор гормональной контрацепции. Ведение беременности, подготовка к родам. Гистероскопия
Адреса и стоимость приёма
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Остеопат
5000 р
Первичный приём детей
Остеопат
4000 р
