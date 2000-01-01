Федченко (Смирнова) Татьяна Александровна
Стаж 38 лет
Доктор владеет методиками лазеролечения, радиоволновым методом лечения заболеваний шейки матки. Имеет более 30 научных работ, в том числе в центральной печати по вопросам гинекологии и маммологии. Имеет большой опыт работы в области гинекологической эндокринологии (эндометриоз, миома матки, нарушение менструального цикла, климактерический синдром и т.д.). Доктор специализируется в области андрологии, лечения заболеваний мужской половой сферы
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Маммолог
1200 р
Андролог
1500 р
Загрузка комментариев...