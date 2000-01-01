  1. Главная
Федченко (Смирнова) Татьяна Александровна
6.6
2

Федченко (Смирнова) Татьяна Александровна

Андролог, Маммолог, Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет
Образование
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, лечебное дело, 1979 - 1986 гг.
  • Профессиональная переподготовка во Владивостокском государственном медицинском университете по программе «Дерматовенерология», 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации во Владивостокском государственном медицинском университете по СЦ «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», 2003 г.
  • Повышение квалификации, ВГМУ по программе ТУ «Патология шейки матки с основами кольпоскопии», 2004 г.
  • Повышение квалификации в ВГМУ по ТУ «Диагностика и лечение заболеваний молочной железы», 2006 г.
Еще 4
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Маммолог
1200 р
Андролог
1500 р
2 отзыва

