Федченко Екатерина Владимировна
6.3
1

Федченко Екатерина Владимировна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Неонатология, Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Санкт-Петербург, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
