  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Файзенгер Аркадий Геннадьевич
Файзенгер Аркадий Геннадьевич
6.0
0

Файзенгер Аркадий Геннадьевич

Заместитель главного врача
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заместитель главного врача по ОМР, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи