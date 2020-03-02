Файрузов Ильдар Газизович
Стаж 12 лет
Лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательной системы. Лечение и профилактика болезней центральной периферической нервной системы.
Мануальная терапия, лечебный массаж
Адреса и стоимость приёма
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Массажист
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
