Файрузов Ильдар Газизович
7.2
5

Файрузов Ильдар Газизович

Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специальности: "Медико-профилактическое дело", "Лечебное дело", 2011 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности "Неврология", 2012 г. окончания
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПП «Мануальная терапия», 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Медицинский массаж", 2010 г.
  • "Медицинский массаж у детей", 2013 г.
  • "Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Массажист
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
5 отзывов

