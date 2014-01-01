Врачи
Фадеева Нина Николаевна
6.0
0
Фадеева Нина Николаевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1964 г. окончания
Интернатура по специальности "Офтальмология", 22 интернатура медицинского состава СФ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
