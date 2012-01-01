  1. Главная
Фадеева Наталья Александровна
6.3
1

Неонатолог
Стаж 13 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-неонатолог отделения Патологии новорожденных №1, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
1 отзыв

