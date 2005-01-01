  1. Главная
Фадеева Анастасия Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника онкологического диспансера
ул. Русская, 57А
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
