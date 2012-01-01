  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Фадеев Михаил Федорович
Фадеев Михаил Федорович
7.5
5

Фадеев Михаил Федорович

Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт по специальностям «травматология и ортопедия»
Курсы повышения квалификации
  • Ярославль, «хирургия кисти и микрохирургия», 2008 г.
  • Хабаровск, «хирургия кисти», 2012 г.
  • Екатеринбург, «повреждения таза», 2012 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи