Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Эйдис Элла Витальевна
6.3
1
Эйдис Элла Витальевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Идеал
ул. Нейбута, 31
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Денс-ДВ
ул. Светланская, 111А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Домнин
Леонид Леонидович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
7.2
4
Записаться
Селиванова
Александра Андреевна
Стоматолог-терапевт
6.3
1
Записаться
Цатурова
Евгения Германовна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-гигиенист
8.4
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...