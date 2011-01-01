Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Евтушенко Светлана Викторовна
6.0
0
Евтушенко Светлана Викторовна
Хирург
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гончаров
Андрей Владимирович
Онколог
,
Хирург
,
Онколог-маммолог
,
Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт)
,
Главный врач
,
Врач ультразвуковой диагностики
9.9
15
Записаться
Белякова
Ольга Олеговна
Хирург
,
Уролог-андролог
10
22
Записаться
Черныш
Андрей Николаевич
Хирург
7.5
11
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...