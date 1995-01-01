Врачи
Евгущенко Марина Леонидовна
6.0
0
Евгущенко Марина Леонидовна
Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Неврология, Общее усовершенствование, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог краевого детского эпилептологического центра, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
