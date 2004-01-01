Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Евдокимова Анна Валерьевна
6.6
2
Евдокимова Анна Валерьевна
Окулист (офтальмолог)
,
Хирург-офтальмолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ. Специальность «Лечебное дело», 2004 г.
ВГМУ Интернатура по специальности «Офтальмология», 2004-2005 гг
Курсы повышения квалификации
Удостоверение о повышении квалификации ГУ НИИ ГБ РАМН по теме «Контактная коррекция зрения и оптометрия». Москва, 2005 г.
Свидетельство о повышении квалификации ВГМУ по теме: «Актуальные вопросы офтальмологии». Владивосток, 2010 г.
Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России по программе: «Актуальные вопросы офтальмологии». Владивосток, 2015 г.
Сертификат о повышении квалификации МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова по теме «Лазерная микрохирургия глаза». Чебоксары, 2020 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
ООО «Хамелеон», врач офтальмолог
ООО «Ост — оптик», врач офтальмолог
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Хирург-офтальмолог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Журавлева
Людмила Александровна
Окулист (офтальмолог)
6.9
3
Записаться
Крюкова
Екатерина Валентиновна
Окулист (офтальмолог)
6.9
3
Записаться
Войдилов
Николай Евгеньевич
Окулист (офтальмолог)
,
Хирург-офтальмолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...