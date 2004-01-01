  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Евдокимова Анна Валерьевна
Евдокимова Анна Валерьевна
6.6
2

Евдокимова Анна Валерьевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ. Специальность «Лечебное дело», 2004 г.
  • ВГМУ Интернатура по специальности «Офтальмология», 2004-2005 гг
Курсы повышения квалификации
  • Удостоверение о повышении квалификации ГУ НИИ ГБ РАМН по теме «Контактная коррекция зрения и оптометрия». Москва, 2005 г.
  • Свидетельство о повышении квалификации ВГМУ по теме: «Актуальные вопросы офтальмологии». Владивосток, 2010 г.
  • Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России по программе: «Актуальные вопросы офтальмологии». Владивосток, 2015 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ООО «Хамелеон», врач офтальмолог
  • ООО «Ост — оптик», врач офтальмолог
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Хирург-офтальмолог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи