Евдокимов Иван Олегович
6.0
0
Евдокимов Иван Олегович
Пластический хирург
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
Иркутский государственный медицинский университет 2016г. - Лечебное дело. Базовое образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2018г. - Пластическая хирургия. Ординатура
Дальневосточный федеральный университет 2021г. - Хирургия. Аспирантура
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
ул. Бестужева, 22Б
Запись по телефону
