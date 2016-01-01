  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Евдокимов Иван Олегович
Евдокимов Иван Олегович
6.0
0

Евдокимов Иван Олегович

Пластический хирург
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский университет 2016г. - Лечебное дело. Базовое образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2018г. - Пластическая хирургия. Ординатура
  • Дальневосточный федеральный университет 2021г. - Хирургия. Аспирантура
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
ул. Бестужева, 22Б
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи