  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Евдокимов Алексей Владимирович
Евдокимов Алексей Владимирович
6.0
4

Евдокимов Алексей Владимирович

Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Эндоскопия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 4
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи