Евдокимов Алексей Владимирович
6.0
4
Евдокимов Алексей Владимирович
Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Эндоскопия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 4
