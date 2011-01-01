  1. Главная
Еськова Майя Нургзалиевна
6.0
0

Еськова Майя Нургзалиевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2010 г. Стоматология
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2011 г. Стоматология общей практики
Курсы повышения квалификации
  • «Прикладная анатомия, методика обработки и обтурации системы корневых каналов» 2011 г.
  • Семинар «Прямая реставрация зубов. Повышение качества эстетических реставраций с применением современных технологий» 2011 г.
  • Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения 2013 г. Стоматология детская
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматология « Life» 2023 – н.в.
  • «George Dental Group» 2010 — 2023
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

