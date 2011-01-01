Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Еськова Майя Нургзалиевна
6.0
0
Еськова Майя Нургзалиевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2010 г. Стоматология
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2011 г. Стоматология общей практики
Курсы повышения квалификации
«Прикладная анатомия, методика обработки и обтурации системы корневых каналов» 2011 г.
Семинар «Прямая реставрация зубов. Повышение качества эстетических реставраций с применением современных технологий» 2011 г.
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения 2013 г. Стоматология детская
«Оказание медицинской помощи в различных чрезвычайных ситуациях» 2013 г.
Семинар «Междициплинарный комплексный подход в ведении детского приема в стоматологической клинике» 2013 г.
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2018 г. Стоматология детская
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматология « Life» 2023 – н.в.
«George Dental Group» 2010 — 2023
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ротенберг
Екатерина Владимировна
Стоматолог-терапевт
6.9
3
Записаться
Барадулина
Юлия Алексеевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
6.2
1
Записаться
Комова
Арина Викторовна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
8.4
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...