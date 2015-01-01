  1. Главная
Еськина Владислава Александровна
6.6
2

Еськина Владислава Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование Офтальмология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
2 отзыва

