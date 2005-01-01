Врачи
Ешуков Александр Евгеньевич
7.8
10
Ешуков Александр Евгеньевич
Травматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Травматология и ортопедия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
