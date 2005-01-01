  1. Главная
Ешуков Александр Евгеньевич
7.8
10

Ешуков Александр Евгеньевич

Травматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Травматология и ортопедия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
