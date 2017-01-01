  1. Главная
Эсауленко Валерия Игоревна
6.0
0

Эсауленко Валерия Игоревна

Кардиолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", ТГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
