Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ерошкина С. М.
6.0
0
Ерошкина С. М.
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Участковая медсестра
Читать полностью
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Нейбута, 27
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ежова
Ольга Петровна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Тригуб
Дина Александровна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Игнатьева
Наталья Владимировна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...