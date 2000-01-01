  1. Главная
Ермолина Лариса Николаевна
Ермолина Лариса Николаевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология". Общее усовершенствование, 2013 г.
Опыт работы
  • Врач гинеколог-эндокринолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Пологая, 21б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
