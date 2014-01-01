Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ермолицкая Светлана Александровна
6.0
0
Ермолицкая Светлана Александровна
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий по организации лечебно-профилактической помощи, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мельникова
Елена Александровна
Уролог
,
Зав. отделением
7.7
3
Записаться
Кравченко
Елена Витальевна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
8.4
8
Записаться
Михайлова
Марина Александровна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...