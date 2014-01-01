  1. Главная
Ермолицкая Светлана Александровна
6.0
0

Ермолицкая Светлана Александровна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий по организации лечебно-профилактической помощи, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
