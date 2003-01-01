Ермоленко Светлана Вячеславовна
Стаж 21 год
В стоматологии с 2003 г., сертифицированный специалист. Занимается лечением заболеваний слизистых оболочек полости рта, профилактикой стоматологических заболеваний, гигиеной полости рта. Владеет техникой лазеротерапии. Проходила усовершенствование по парадонтологии и гигиене полости рта.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Нахимова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Загрузка комментариев...