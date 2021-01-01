  1. Главная
Ермаков Евгений Алексеевич
6.0
0

Ермаков Евгений Алексеевич

Эндокринолог
Стаж не указан
Образование
Образование
  • 2019 г- Диплом ТГМУ "Лечебное дело"
  • 2021 г.- Диплом об окончании ординатуры по специальности "Эндокринология"
Курсы повышения квалификации
  • 2021 г.-Диплом о профессиональной переподготовке, врач-диетолог
  • 2022 г. Диплом о профессиональной переподготовке, по программе "Организация здравоохранения и общественное здоровье"
  • 2024г. Удостоверение о повышении квалификации "Андрология"
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
