Ермаков Евгений Алексеевич
6.0
0
Ермаков Евгений Алексеевич
Эндокринолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
2019 г- Диплом ТГМУ "Лечебное дело"
2021 г.- Диплом об окончании ординатуры по специальности "Эндокринология"
Курсы повышения квалификации
2021 г.-Диплом о профессиональной переподготовке, врач-диетолог
2022 г. Диплом о профессиональной переподготовке, по программе "Организация здравоохранения и общественное здоровье"
2024г. Удостоверение о повышении квалификации "Андрология"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
