Ерёмина Наталья Александровна
Ерёмина Наталья Александровна

Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 7 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет" г. Владивосток. Лечебное дело, 2015 г.
  • ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет" г. Владивосток. Клиническая интернатура. Присвоена квалификация врача дерматовенеролога, 2016 г.
  • ФГАОУ ВО" Российский Университет Дружбы Народов" г. Москва. Профессиональная переподготовка. Присвоена квалификация врача косметолога, 2017 г
Курсы повышения квалификации
  • РУДН г. Москва. Применение микроимплантов (препаратов контурной пластике) в косметологии и эстетической медицине, 2016 г.
  • РУДН г. Москва. Применение препаратов токсина ботулизма в косметологии и эстетической медицине, 2016 г.
  • РУДН г. Москва. Трихология. Диагностика и лечение заболеваний волос. Избранные методы восточной медицины, 2017 г.
Опыт работы
  • Март 2017 г - декабрь 2019 г, ООО КОСМЕТОЛОГИЯ, врач косметолог
  • Апрель 2017 по настоящее время, МО ДВО РАН, врач дерматовенеролог, трихолог
  • Октябрь 2019 - декабрь 2020 г, ООО ЦЕНТР ФАЛЬК МЕДИКАЛ ВЛАДИВОСТОК, врач дерматовенеролог, трихолог
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Центр лазерной косметологии Тисс
ул. Четвертая, 3/1
Первичный приём взрослых
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
По запросу
