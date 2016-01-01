Ерёмина Наталья Александровна
Стаж 7 лет
Принимает детей
Детская и взрослая дерматовенерология (Диагностика и лечение заболеваний кожи, ногтей, волос; Удаление новообразований кожи радиоволновым методом на аппарате Сургитрон и на лазере СО2 (кератомы, невусы, гемангиомы, папилломы, вирусные бородавки).
- Трихология (сухая и жирная себорея, себорейный дерматит, псориаз волосистой части головы, выпадение волос, аллопеции, лечение повреждённых волос окраской, химическими процедурами, утюжками, и др).
- Косметология (Биоревитализация, Мезотерапия, Плазматерапия, Ботулинотерапия, Контурная пластика, Озонотерапия, Нитевая подтяжка Aptos, HydroFacial, Лечение пигметации и удаление сосудов на лазерах)
Адреса и стоимость приёма
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
ул. Четвертая, 3/1
Первичный приём взрослых
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
По запросу
