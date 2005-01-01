  1. Главная
Еремина Елена Анатольевна
6.0
0

Еремина Елена Анатольевна

Зубной врач
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • Окончила Владивостокский базовый медицинский колледж в 2005 году
  • Повышение квалификации в 2013 и 2018 гг. в Тихоокеанском государственном университете цикл «Стоматологическая помощь населению»
Курсы повышения квалификации
  • «Новая эра в эндодонтии» Система одного инструмента Reciproc, 2012 г
  • «Создаем улыбки». Прямые композитные виниры от А до Я, 2016 г
  • «Современный подход к лечению апикального периодонтита» Болячин А.В., 2017 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2007 года работает зубным врачом терапевтом в ООО МЦ «УЛЬТРАДЕНТ»
Адреса и стоимость приёма
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
