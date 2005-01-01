Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Еремина Елена Анатольевна
6.0
0
Еремина Елена Анатольевна
Зубной врач
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Окончила Владивостокский базовый медицинский колледж в 2005 году
Повышение квалификации в 2013 и 2018 гг. в Тихоокеанском государственном университете цикл «Стоматологическая помощь населению»
Курсы повышения квалификации
«Новая эра в эндодонтии» Система одного инструмента Reciproc, 2012 г
«Создаем улыбки». Прямые композитные виниры от А до Я, 2016 г
«Современный подход к лечению апикального периодонтита» Болячин А.В., 2017 г
«Эндодонтические аспекты в ортопедии» Соломонов М., г. Москва, 2019 г
«Первичная эндодонтия» Соломонов, г. Москва, 2019 г
«Квинтэссенция эндодонтического лечения» Мер.И., 2019 г
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 2007 года работает зубным врачом терапевтом в ООО МЦ «УЛЬТРАДЕНТ»
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Таутиева
Зарина Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
6.6
2
Записаться
Федорова
Ольга Борисовна
Стоматолог-гигиенист
,
Зубной врач
6.3
1
Записаться
Красилов
Александр Анатольевич
Зубной врач
8.7
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...