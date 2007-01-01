  1. Главная
Еременко Елена Владимировна
7.2
4

Еременко Елена Владимировна

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет ДВГМУ, г. Хабаровск, 1993 г. окончания
  • Интернатура, 1994 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-хирург, ООО "Колот", с 2007 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
4 отзыва

