Еременко Елена Владимировна
7.2
4
Еременко Елена Владимировна
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование
Стоматологический факультет ДВГМУ, г. Хабаровск, 1993 г. окончания
Интернатура, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-хирург, ООО "Колот", с 2007 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
