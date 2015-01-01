  1. Главная
Ераксина Анастасия Романовна
6.6
2

Ераксина Анастасия Романовна

Терапевт
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
