Эпштейн Анна Юрьевна
6.0
0
Эпштейн Анна Юрьевна
Психотерапевт
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Психотерапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
