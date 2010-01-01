Эпштейн Анна Юрьевна

  1. Главная
Психотерапевт
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Психотерапия", 2010 г.
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
По запросу
