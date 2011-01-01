  1. Главная
Емельянов Игорь Владимирович
Емельянов Игорь Владимирович

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндоскопия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-эндоскопист, заведующий Лечебно-диагностического отделения № 1, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
0 отзывов

