Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Емельянов Игорь Владимирович
6.0
0
Емельянов Игорь Владимирович
Эндоскопист
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндоскопия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-эндоскопист, заведующий Лечебно-диагностического отделения № 1, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Анисимов
Петр Владимирович
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
10
18
Записаться
Росинский
Сергей Михайлович
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
9.2
11
Записаться
Бурмистров
Владимир Анатольевич
Хирург
,
Эндоскопист
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...