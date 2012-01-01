  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ельмеева Елена Владимировна
Ельмеева Елена Владимировна
7.8
6

Ельмеева Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 36 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр участковый, детская поликлиника №5
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи