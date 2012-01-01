Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ельмеева Елена Владимировна
7.8
6
Ельмеева Елена Владимировна
Педиатр
Стаж 36 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач педиатр участковый, детская поликлиника №5
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
6 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Захарова
Ирина Викторовна
Педиатр
7.9
8
Записаться
Постойкина
Марина Анатольевна
Онколог
,
Педиатр
6.9
3
Записаться
Васильева
Татьяна Геннадьевна
Педиатр
,
Заведующий поликлиникой
10
12
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...