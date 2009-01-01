Ельчанинов Василий Александрович
Стаж 15 лет
Нейрофункциональная диагностика
Прием и ведение пациентов с острой и хронической болью при заболеваниях спины и позвоночника
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Электронейромиография (ЭНМГ)
Электромиография (ЭМГ)
