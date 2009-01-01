  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ельчанинов Василий Александрович
Ельчанинов Василий Александрович
6.0
0

Ельчанинов Василий Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ВГМУ «Клиническая ординатура по неврологии» (г. Владивосток, 2009-2011 гг.)
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи