Елистратов Кирилл Игоревич
6.0
0

Елистратов Кирилл Игоревич

Стоматолог-ортодонт
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • Ординатура ММА им Сеченова, г. Москва.
  • Аспирант, ДВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Международные курсы ортодонтов Чикаго, Берлин, Санкт-Петербург
Участие в ассоциациях
  • Член Профессионального Общества Ортодонтов России техники лечения наружными и внутренними брекет-системами
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Кириллица
ул. Калинина, 25
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов

