Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Елистратов Игорь Владимирович
6.4
4
Елистратов Игорь Владимирович
Стоматолог-ортодонт
,
Главный врач
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Всемирной Федерации ортодонтов
Участник ежегодных съездов Американской Ассоциации Ортодонтов
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
ул. Станюковича, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бондаренко
Олеся Сергеевна
Стоматолог-ортодонт
9.5
12
Записаться
Буйских
Елена Николаевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Главный врач
8.1
7
Записаться
Кожухова
Мария Анатольевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Главный врач
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...