Елистратов Игорь Владимирович
6.4
4

Елистратов Игорь Владимирович

Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Участие в ассоциациях
  • Член Всемирной Федерации ортодонтов
  • Участник ежегодных съездов Американской Ассоциации Ортодонтов
Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
ул. Станюковича, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
