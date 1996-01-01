  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Елисеева Инна Владимировна
Елисеева Инна Владимировна
6.3
1

Елисеева Инна Владимировна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский институт, педиатрический факультет, 1990 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии в детской городской клинической больнице г. Владивостока, 1991 г.
  • Первичная специализация: по вертеброневрологии и мануальной терапии в Новокузнецком Институте Дальнейшего Усовершенствования Врачей, 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Лечебный массаж с основами мануальной терапии и ЛФК», ВГМУ, 1991 г.
  • «Лечебная физкультура в комплексе физической реабилитации вертеброневрологических больных», ВГМУ, 1992 г.
  • «Рентгендиагностика заболеваний и повреждений позвоночника и спинного мозга», Новокузнецкий Институт Дальнейшего Усовершенствования Врачей ( ГИДУВ), 1994 г.
Еще 18
Участие в ассоциациях
  • Член Регистра остеопатов России
  • Член Российской остеопатической ассоциации
  • Член Союза реабилитологов России
Опыт работы
  • Клинический интерн, ВГМУ, 1990 -1992 гг.
  • Мануальный терапевт, НПЦ «Авиценна», 1992 -1996 гг.
  • Врач мануальный терапевт, остеопат, Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, с 1996 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Маковского, 53А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи