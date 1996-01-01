Елисеева Инна Владимировна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Цель, как специалиста: Основной инструмент врача мануального терапевта - это руки. Они чувствуют и действуют гораздо точнее и эффективней любого дорогостоящего оборудования.
Как специалист в мануальной медицине стремиться лечить и обучить этому других врачей.
В совершенстве владеет всеми методами мануальной медицины и остеопатии
Как специалист в мануальной медицине стремиться лечить и обучить этому других врачей.
В совершенстве владеет всеми методами мануальной медицины и остеопатии
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Маковского, 53А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Загрузка комментариев...