  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Елина Валентина Николаевна
Елина Валентина Николаевна
6.6
2

Елина Валентина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, лечебный факультет, 1973 г. окончания
  • Первичная интернатура: на базе родильного дома г. Партизанск, 1 августа 1973 - 30 июня 1974 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Владивостокский медицинский институт ФУФ, 1993 г.
  • Владивостокский государственный медицинский университет, Факультетепоследипломного профессионального образования, 1996 г.
  • СЦ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии», Владивостокский медицинский университет, 2002 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач акушер – гинеколог, МУЗ «Родильный дом №4», с января 2008г. по настоящее время
  • Врач акушер-гинеколог, МУЗ «Поликлиника №7», Женская консультация, октябрь 1976 - январь 2008 гг.
  • Врач акушер-гинеколог, Родильный дом г. Партизанск, 1974 - 1976 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи