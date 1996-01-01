Елина Валентина Николаевна
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Награждена Почетной грамотой Администрацией Муниципального образования г. Владивостока, 2004 г., награждена Почетной грамотой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 2009 г.
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
