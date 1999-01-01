Врачи
Еготинцева Наталья Алексеевна
Еготинцева Наталья Алексеевна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокское медучилище, Стоматология, 1999 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
