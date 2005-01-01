Врачи
Егорова Юлия Викторовна
Егорова Юлия Викторовна
Стоматолог
Информация о враче
Образование
Иркутский государственный медицинский институт, Стоматологический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
