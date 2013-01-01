Врачи
Егорова Виктория Сергеевна
6.0
0
Егорова Виктория Сергеевна
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
СПО Благовещенский медицинский техникум, «Сестринское дело», 2013 г
Курсы повышения квалификации
Филиал ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» г. Владивосток, «Медицинский массаж», 2018 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Военно-морской клинический госпиталь
ул. Ивановская, 4
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) по массажу
По запросу
