Егорова Виктория Сергеевна
6.0
0

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • СПО Благовещенский медицинский техникум, «Сестринское дело», 2013 г
Курсы повышения квалификации
  • Филиал ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» г. Владивосток, «Медицинский массаж», 2018 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Военно-морской клинический госпиталь
ул. Ивановская, 4
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) по массажу
По запросу
