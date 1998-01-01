  1. Главная
Егорова Светлана Васильевна
Рентгенолаборант
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
  • Сертификационный цикл "Рентгенология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
