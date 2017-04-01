Врачи
Егорова Мария Александровна
Егорова Мария Александровна
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет. Год окончания 2012. Квалификация врач стоматолог-терапевт
Курсы повышения квалификации
2012 г.: Лекционно-практический курс по методике имплантации зубов. Medical consulting group, г. Москва, Dr.Llya Fridman
2017 г.: ENDOPOINT international endodontic meetings г. Москва
2017 г.: Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врача-стоматолога. г. Москва
2017 г.: "Complicated Endodontics: Cracks, root fractures, open apex. Prevention, Diagnoses, Treatment". г. Москва
Участие в ассоциациях
Опыт работы
ООО "Ивея" 09.2012 - 08.2014. Врач стоматолог-терапевт. г. Владивосток
ООО "Стоматология 24"12.2014 - 05.2017 Врач стоматолог-терапевт, г. Москва
ООО "Гарант" Стоматологическая группа , 08.2017-04.2024, Врач стоматолог терапевт, г. Владивосток
ООО "Артон" 05.2024 - 07.2024, врач стоматолог-терапевт. г. Владивосток
ООО "Премьера" 07.2024 - по настоящее время, врач стоматолог терапевт, г. Владивосток
Адреса и стоимость приёма
Premiera
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 32В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
1000 р
