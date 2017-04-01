  1. Главная
Егорова Мария Александровна
Егорова Мария Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет. Год окончания 2012. Квалификация врач стоматолог-терапевт
Курсы повышения квалификации
  • 2012 г.: Лекционно-практический курс по методике имплантации зубов. Medical consulting group, г. Москва, Dr.Llya Fridman
  • 2017 г.: ENDOPOINT international endodontic meetings г. Москва
  • 2017 г.: Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врача-стоматолога. г. Москва
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ООО "Ивея" 09.2012 - 08.2014. Врач стоматолог-терапевт. г. Владивосток
  • ООО "Стоматология 24"12.2014 - 05.2017 Врач стоматолог-терапевт, г. Москва
  • ООО "Гарант" Стоматологическая группа , 08.2017-04.2024, Врач стоматолог терапевт, г. Владивосток
Адреса и стоимость приёма
Premiera
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 32В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
1000 р
