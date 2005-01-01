Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Егорова Марина Юрьевна
6.0
0
Егорова Марина Юрьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Иркутский государственный медицинский институт, Стоматологический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Коробкина
Оксана Борисовна
Стоматолог-терапевт
7.5
5
Записаться
Евсеева (Михайлюк)
Марина Сергеевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
8.1
9
Записаться
Шидловская
Жанна Анатольевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...