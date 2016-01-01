  1. Главная
Егиазарян Астра Мушеговна
Егиазарян Астра Мушеговна

Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, специальность «Стоматология», 2016 г., диплом с отличием.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ординатура по специальности «Стоматология ортопедическая», 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Новодент
ул. Давыдова, 22А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
