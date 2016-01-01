Врачи
Егиазарян Астра Мушеговна
6.0
0
Егиазарян Астра Мушеговна
Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО ТГМУ, специальность «Стоматология», 2016 г., диплом с отличием.
ГБОУ ВПО ТГМУ, ординатура по специальности «Стоматология ортопедическая», 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Новодент
ул. Давыдова, 22А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
Похожие специалисты
Коробкин
Андрей Александрович
Стоматолог-ортопед
7.2
4
Арсентьев
Андрей Валерьевич
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Главный врач
10
28
Бочкарев
Игорь Александрович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
7.1
4
