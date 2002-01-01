Врачи
Ежова Татьяна Сергеевна
Ежова Татьяна Сергеевна
Хирург
Стаж 21 год / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия. Сертификационный цикл", 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Хирург
