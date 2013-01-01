  1. Главная
Ежова Ольга Петровна
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование: Акушерское дело, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
По запросу
