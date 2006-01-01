Егай Юрий Владимирович
Принимает детей
Проводит рентген-эндоваскулярную диагностику и лечение. Принимает детей по профилю нарушения ритма сердца.
Оказываент следующие платные услуги:
- проверка кардиостимулятора 650 руб;
- проверка дефибриллятора 950 руб.
Оказываент следующие платные услуги:
- проверка кардиостимулятора 650 руб;
- проверка дефибриллятора 950 руб.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 30/37
Консультация взрослых
Аритмолог
1300 р
Кардиолог
1300 р
Консультация детей
Аритмолог
1300 р
Загрузка комментариев...