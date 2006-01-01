  1. Главная
Егай Юрий Владимирович
6.2
1

Егай Юрий Владимирович

Кардиолог, Аритмолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Лечебное дело, 2000 - 2006 гг.
  • Ординатура по кардиологии, ТНЦ НИИ кардиологии СО РАМН, г. Томск, 2006 - 2008 гг.
  • Аспирантура и защита кандидатской диссертации по специальности "Электрофизиология, кардиология", 2008 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка в Сеуле по кардиологии
  • Получение сертификата врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, НИИПК, г. Новосибирск, 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Всероссийского научного аритмологического общества
  • Член Евразийского общества аритмологов
Опыт работы
  • Работник кафедры МГУ, г. Моска
  • Врач кардиолог-аритмолог, НИИ кардиологии, г.Томск
  • Врач кардиолог-аритмолог, ФЦ ССХ, г. Хабаровск
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Консультация взрослых
Аритмолог
1300 р
Кардиолог
1300 р
Консультация детей
Аритмолог
1300 р
