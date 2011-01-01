Врачи

Ефремова Вероника Павловна
Ефремова Вероника Павловна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
