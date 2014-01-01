Врачи
Ефремова Лариса Петровна
6.0
0
Ефремова Лариса Петровна
Физиотерапевт
Стаж 61 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Физиотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 6
