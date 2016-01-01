Врачи
Ефименко Инна Альбертовна
6.0
0
Ефименко Инна Альбертовна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "функциональная диагностика", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
