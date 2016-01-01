  1. Главная
Ефименко Инна Альбертовна
Ефименко Инна Альбертовна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "функциональная диагностика", 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
