Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Едранова Наталья Аркадьевна
5.7
3
Едранова Наталья Аркадьевна
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Горьковский Государственный медицинский институт им. С.М. Кирова, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Немченко
Анна Владимировна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Врач общей практики (семейный врач)
6.7
4
Записаться
Овчаренко
Алексей Викторович
Терапевт
,
Врач ультразвуковой диагностики
7.5
5
Записаться
Шпетная
Виктория Александровна
Ревматолог
,
Терапевт
,
Дерматовенеролог
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...